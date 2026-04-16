États-Unis : la Maison Blanche incapable d’estimer le coût de la guerre contre l’Iran malgré une hausse massive du budget militaire

La Maison Blanche a reconnu ne pas être en mesure d’évaluer le coût de la guerre contre l’Iran, alors même que l’administration du président Donald Trump cherche à augmenter fortement les dépenses militaires.

Lors d’une audition au Congrès, le directeur du Bureau de la gestion et du budget, Russell Vought, a admis ne pas disposer d’estimation précise des coûts liés au conflit. « Nous n’avons pas encore d’évaluation claire, nous travaillons toujours à déterminer les besoins », a-t-il déclaré devant les parlementaires.

Cette incertitude intervient dans un contexte de débat intense au sein du Congrès américain, où élus démocrates et républicains critiquent le manque de transparence budgétaire du Pentagone, régulièrement pointé pour son absence d’audit complet.

Le projet de budget présenté par l’administration Trump pour l’exercice 2027 prévoit une enveloppe militaire de 1 500 milliards de dollars, soit une augmentation de 500 milliards. En parallèle, il inclut une réduction d’environ 10 % des dépenses non liées à la défense, notamment certains programmes sociaux.

Une première demande de financement supplémentaire de 200 milliards de dollars pour la guerre contre l’Iran avait déjà suscité une forte opposition au Congrès le mois précédent, illustrant les divisions politiques autour de cette stratégie.

Alors que le conflit, déclenché fin février, se poursuit, la question de son coût réel reste au cœur des préoccupations des législateurs. L’absence de chiffres précis complique les discussions budgétaires et alimente les critiques sur la gestion financière de l’effort de guerre.