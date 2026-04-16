Détroit d’Ormuz : l’Iran propose un passage sécurisé pour les navires en pleine crise maritime

L’Iran a proposé un plan visant à permettre aux navires de circuler en sécurité du côté omanais du détroit d’Ormuz, dans le cadre de discussions en cours avec les États-Unis, selon une source proche des négociations.

Cette initiative intervient alors que le trafic maritime dans ce passage clé a fortement chuté, ne représentant plus qu’une fraction de son niveau habituel. Le blocus maritime imposé par Washington a considérablement perturbé les échanges, laissant des centaines de navires et près de 20 000 marins bloqués.

Le projet iranien prévoit d’autoriser une navigation libre et sans risque d’attaque dans la zone située du côté d’Oman, à condition qu’un accord plus large soit conclu afin d’éviter une escalade du conflit. Cette proposition vise à sécuriser un axe vital pour le commerce mondial.

Le détroit d’Ormuz demeure en effet un point de passage stratégique pour le transport du pétrole et du gaz, reliant les producteurs du Golfe aux marchés internationaux. Toute perturbation prolongée de cette route a des répercussions directes sur les prix de l’énergie et l’économie mondiale.

Cette ouverture de Téhéran pourrait constituer un signal en faveur d’une désescalade, alors que les tensions restent élevées dans la région. Elle s’inscrit dans un contexte de négociations complexes, mêlant enjeux militaires, économiques et diplomatiques.

Si elle était acceptée, cette mesure pourrait contribuer à fluidifier le trafic maritime et à réduire les risques pour les équipages, tout en ouvrant la voie à des discussions plus larges sur la sécurité dans le Golfe.