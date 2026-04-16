La Russie a averti que les projets européens visant à renforcer les livraisons de drones à l’Ukraine risquent d’impliquer davantage les pays de l’Union européenne dans le conflit, dénonçant une escalade des tensions.

Le ministère russe de la Défense a affirmé que plusieurs États européens avaient décidé d’augmenter leur production et leur fourniture de drones à Kiev. Moscou considère cette évolution comme une implication directe accrue des pays occidentaux dans la guerre.

Dans un geste particulièrement notable, les autorités russes ont publié une liste d’usines et d’entreprises impliquées, selon elles, dans la fabrication de drones ou de composants destinés à l’Ukraine. Cette liste inclut des sites situés notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Pologne et en Israël.

Le ministère a déclaré que les citoyens européens devaient être informés des « véritables causes » des menaces pesant sur leur sécurité, ainsi que de l’emplacement des installations industrielles concernées sur leur territoire.

Dans un message distinct, l’ancien président russe Dmitri Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité, a suggéré que cette liste pourrait être interprétée comme une identification de cibles potentielles pour les forces armées russes.

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions accrues entre la Russie et les pays occidentaux, alors que le soutien militaire à l’Ukraine se poursuit. Elles illustrent le risque d’élargissement du conflit, Moscou mettant en garde contre toute implication supplémentaire de l’Europe dans la guerre.