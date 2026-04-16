Dette : les pays en développement créent une plateforme pour peser face aux créanciers internationaux

Un groupe de pays en développement a lancé une nouvelle initiative destinée à renforcer leur influence dans les négociations sur la dette, avec le soutien de l’Organisation des Nations unies. Baptisée « Plateforme des emprunteurs », cette structure vise à offrir une voix collective aux États les plus endettés.

L’objectif principal de cette plateforme est de servir de centre de partage des connaissances et de coordination entre ses membres, tout en constituant un contrepoids face aux grands groupes de créanciers, tels que le Club de Paris. Elle entend ainsi rééquilibrer les rapports de force dans les discussions financières internationales.

L’adhésion à cette initiative est réservée aux pays en développement membres de l’ONU, qui sont souvent confrontés à des conditions de financement complexes et à des négociations asymétriques avec leurs créanciers.

Les responsables à l’origine du projet ont également mis en place une direction intérimaire ainsi qu’un plan de travail couvrant la période jusqu’en octobre 2026. Cette phase initiale doit permettre de structurer la gouvernance et les priorités de la plateforme.

Dans un contexte de montée de l’endettement mondial, de nombreux pays en développement cherchent à obtenir des conditions plus favorables pour la restructuration de leur dette et l’accès à de nouveaux financements.

Cette initiative pourrait ainsi marquer une évolution importante dans la gestion de la dette souveraine, en permettant aux pays concernés de mieux coordonner leurs positions et de peser davantage dans les discussions avec les institutions financières et les créanciers internationaux.