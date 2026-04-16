Au Cameroun, le pape Léon XIII dénonce corruption et violences malgré de nouvelles attaques de Trump

En déplacement au Cameroun, le pape Léon XIII a prononcé un discours ferme appelant les autorités à lutter contre la corruption et à résister à l’influence des « riches et puissants », tout en dénonçant les violences qui fragilisent le pays.

S’exprimant à Yaoundé en présence du président Paul Biya, au pouvoir depuis 1982, le souverain pontife a exhorté le gouvernement à agir avec détermination pour restaurer la justice et préserver la paix sociale. Il a notamment mis en garde contre les dérives liées aux intérêts économiques et politiques qui alimentent les tensions.

Le pape a également appelé à la fin du conflit anglophone qui secoue certaines régions du pays depuis plusieurs années et qui a causé des milliers de morts. Il a insisté sur la nécessité d’un dialogue inclusif pour mettre un terme à cette crise persistante.

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulier, alors que le pape fait l’objet de nouvelles critiques du président américain Donald Trump, qui l’a attaqué à plusieurs reprises au cours de sa tournée africaine.

Malgré ces tensions, Léon XIII a poursuivi son message en faveur de la paix et de la coexistence, appelant les dirigeants et les citoyens à œuvrer ensemble pour surmonter les divisions et construire un avenir plus stable.

Cette visite au Cameroun constitue la deuxième étape d’une tournée africaine plus large, durant laquelle le pape entend promouvoir le dialogue, la justice et la réconciliation dans des régions confrontées à des défis politiques et sécuritaires majeurs.