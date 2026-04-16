La Banque mondiale lance « Water Forward » pour améliorer l’accès à l’eau de 1 milliard de personnes

La Banque mondiale a annoncé le lancement d’un programme mondial baptisé « Water Forward », visant à améliorer l’accès à l’eau potable pour un milliard de personnes au cours des quatre prochaines années, face à un stress hydrique croissant à l’échelle mondiale.

Cette initiative, dévoilée à Londres, associe plusieurs grands bailleurs de fonds du développement. Elle ambitionne de mobiliser des ressources financières importantes afin de renforcer les infrastructures et la gestion de l’eau dans les régions les plus vulnérables.

Le programme entend également encourager les gouvernements à revoir leur approche, en considérant l’eau non seulement comme un service public, mais aussi comme une ressource économique stratégique nécessitant des investissements durables.

Pour atteindre ses objectifs, « Water Forward » reposera sur un financement mixte, combinant capitaux publics, investissements privés et contributions philanthropiques. Cette stratégie vise à accélérer les projets tout en élargissant les sources de financement.

L’accès à l’eau potable reste un défi majeur dans de nombreuses régions du monde, où des millions de personnes sont confrontées à des pénuries ou à des infrastructures insuffisantes. Le changement climatique et la croissance démographique accentuent ces pressions.

Avec ce programme, la Banque mondiale espère impulser une dynamique internationale capable de répondre à l’urgence de la crise de l’eau, tout en favorisant des solutions durables pour les populations les plus exposées.