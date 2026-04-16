Ukraine : des frappes de missiles russes sur Kiev et plusieurs villes font au moins trois morts

La Russie a lancé dans la nuit de nouvelles frappes de missiles contre l’Ukraine, visant notamment la capitale Kiev ainsi que d’autres villes, faisant au moins trois morts et plus de vingt blessés, selon les autorités locales.

À Kiev, le maire Vitali Klitschko a annoncé la mort de deux personnes, dont un enfant de 12 ans. Une dizaine d’habitants ont été blessés, certains grièvement, et plusieurs ont dû être hospitalisés après les explosions qui ont endommagé des bâtiments.

Dans la ville de Dnipro, située dans le sud-est du pays, une autre victime a été signalée. Les frappes y ont provoqué des incendies dans des immeubles résidentiels, aggravant le bilan humain et matériel.

Les autorités militaires de la capitale ont également fait état d’au moins 18 blessés à Kiev, dont un enfant. Les services d’urgence ont été mobilisés pour intervenir sur plusieurs sites touchés par les bombardements.

Les alertes aériennes sont restées en vigueur pendant plusieurs heures dans la capitale et dans d’autres régions, témoignant de l’intensité et de la durée de cette offensive.

Cette nouvelle attaque s’inscrit dans la poursuite des frappes russes contre les centres urbains ukrainiens, qui continuent de faire des victimes civiles et de lourds dégâts sur les infrastructures.