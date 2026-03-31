Trump menace l’Iran d’une riposte massive, Téhéran rejette des propositions de paix « irréalistes »

Le président américain Donald Trump a adressé un nouvel avertissement à l’Iran, menaçant de frapper ses infrastructures énergétiques si Téhéran ne rouvre pas le détroit stratégique d’Ormuz.

Washington accuse l’Iran de maintenir un blocus dans cette zone clé du commerce mondial, par laquelle transite une part importante du pétrole international. Donald Trump a affirmé que les États-Unis pourraient « anéantir » les centrales et les puits de pétrole iraniens en cas de poursuite de cette situation.

De son côté, Téhéran a rejeté les propositions de paix américaines, les qualifiant d’« irréalistes », tout en affichant une posture de défi face aux pressions occidentales.

Sur le terrain, les tensions continuent de s’intensifier. Israël affirme avoir été visé par de nouvelles vagues de missiles tirés depuis l’Iran, tandis que des drones en provenance du Yémen, attribués aux rebelles houthis soutenus par Téhéran, ont également été interceptés.

Cette escalade militaire s’inscrit dans un conflit régional élargi, impliquant plusieurs acteurs et provoquant une instabilité croissante au Moyen-Orient.

Les marchés énergétiques commencent déjà à réagir, avec une hausse marquée des prix du pétrole, alimentée par les craintes de perturbations durables de l’approvisionnement mondial.

Dans ce contexte explosif, les perspectives de désescalade restent incertaines, alors que les positions des deux camps demeurent profondément opposées.