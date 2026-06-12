Trump fait appel d’une décision ordonnant le retrait de son nom du Kennedy Center

L’administration du président américain Donald Trump a déposé jeudi un recours contre une décision de justice exigeant le retrait de son nom du Kennedy Center à Washington, ainsi que le blocage de son projet de fermeture temporaire du lieu pour rénovation.

La décision contestée, rendue par un juge fédéral le 29 mai, estime que seul le Congrès peut modifier le nom officiel du centre des arts du spectacle, nommé en hommage à l’ancien président John F. Kennedy. Le tribunal a ordonné que toute référence à Donald Trump soit retirée de la façade du bâtiment, de son site internet et de ses supports officiels.

Le litige s’inscrit dans une action intentée par la députée démocrate Joyce Beatty, membre du conseil d’administration du Kennedy Center. L’élue estime que les changements imposés par l’exécutif outrepassent les prérogatives présidentielles.

La Maison Blanche et le bureau de la députée n’ont pas immédiatement réagi à cette nouvelle étape judiciaire.

En parallèle, Donald Trump a critiqué la décision sur sa plateforme Truth Social et évoqué un transfert du contrôle du Kennedy Center vers le Congrès, accentuant un affrontement institutionnel autour de la gouvernance de cette grande institution culturelle américaine.