Trump et Xi prêts à aborder la question explosive de Taïwan lors d’une rencontre imminente

La question de Taïwan devrait figurer au cœur des discussions entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping lors de leur rencontre prévue la semaine prochaine, selon les autorités américaines. Cette annonce souligne l’importance stratégique et la sensibilité croissante de ce dossier dans les relations entre Washington et Pékin.

Le secrétaire d’État Marco Rubio a indiqué, lors d’un point de presse à la Maison Blanche, que le sujet serait « probablement » abordé par les deux dirigeants. Il a également insisté sur la nécessité d’éviter toute escalade ou événement susceptible de déstabiliser la situation autour de l’île, que la Chine considère comme une partie intégrante de son territoire.

Les tensions autour de Taïwan restent l’un des points les plus sensibles dans les relations sino-américaines. Washington maintient un soutien politique et militaire à Taipei, tout en reconnaissant officiellement la politique d’une seule Chine défendue par Pékin. Cette ambiguïté stratégique alimente régulièrement les frictions entre les deux puissances.

La prochaine rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping intervient dans un contexte régional tendu, marqué par des démonstrations de force militaires et des déclarations fermes de part et d’autre. Toute discussion sur Taïwan est donc scrutée de près par la communauté internationale, qui redoute une aggravation des tensions.

Pour les États-Unis, l’objectif affiché reste d’assurer la stabilité dans la région Indo-Pacifique tout en dissuadant toute action unilatérale. Du côté chinois, la question de Taïwan est considérée comme une ligne rouge absolue, rendant chaque échange diplomatique particulièrement délicat.

Cette réunion pourrait ainsi constituer un moment clé pour tenter d’apaiser les tensions ou, au contraire, révéler des divergences encore plus profondes entre les deux premières puissances mondiales.