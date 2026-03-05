Le président américain Donald Trump a de nouveau appelé jeudi à gracier le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, estimant que ce dernier devrait se concentrer uniquement sur la guerre en cours contre l’Iran plutôt que sur les accusations de corruption auxquelles il fait face.

Dans une interview accordée à la chaîne israélienne N12, Trump a exhorté le président israélien Isaac Herzog à accorder une grâce à Netanyahu, qu’il a désigné par son surnom « Bibi ».

« Le président Herzog doit gracier Bibi aujourd’hui. Je ne veux rien qui puisse perturber Bibi, à part la guerre avec l’Iran », a déclaré Trump.

Le président américain a également affirmé que Herzog lui aurait promis à plusieurs reprises d’accorder cette grâce, allant jusqu’à qualifier son refus actuel de « honte ».

En réponse, le bureau du président israélien a indiqué qu’aucune décision n’avait été prise sur cette question, tout en rappelant qu’Israël restait attaché à l’état de droit.

Dans un communiqué, la présidence a souligné que, malgré la guerre en cours, toute demande de grâce serait examinée conformément à la loi et dans l’intérêt de l’État, « sans pression interne ou externe ».

Le bureau d’Isaac Herzog a toutefois salué la contribution de Donald Trump à la sécurité d’Israël et sa position ferme face à l’Iran, tout en réaffirmant la souveraineté du système judiciaire israélien.

Benjamin Netanyahu est poursuivi depuis plusieurs années dans plusieurs affaires de corruption, des accusations qu’il conteste. La question de son éventuelle grâce intervient dans un contexte de guerre régionale impliquant Israël, l’Iran et leurs alliés.