Le président américain Donald Trump a déclaré que la fin de la guerre contre l’Iran serait déterminée en concertation avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, soulignant le rôle central d’Israël dans les décisions concernant l’issue du conflit.

Dans un entretien téléphonique accordé au média israélien Times of Israel, Trump a expliqué que la date de fin des hostilités ne dépendrait pas uniquement de Washington. Selon lui, toute décision sera prise en tenant compte des discussions avec le gouvernement israélien et de l’évolution de la situation sur le terrain.

« Je pense que c’est réciproque… un peu. Nous en avons discuté. Je prendrai une décision au moment opportun, mais tout sera pris en compte », a déclaré le président américain, laissant entendre qu’Israël aurait son mot à dire sur la stratégie et le calendrier d’une éventuelle désescalade.

Ces propos interviennent alors que le conflit au Moyen-Orient continue de s’intensifier, avec des frappes américaines et israéliennes contre des cibles iraniennes et des tensions qui s’étendent à plusieurs pays de la région. Les affrontements ont déjà provoqué de nombreuses victimes et alimentent les inquiétudes quant à une escalade plus large.

La coordination étroite entre Washington et Tel-Aviv constitue un élément central de la stratégie militaire actuelle. Les États-Unis soutiennent Israël dans ses opérations contre l’Iran, tandis que les deux alliés cherchent à affaiblir les capacités militaires de Téhéran.

Les déclarations de Trump laissent toutefois planer une incertitude sur la durée du conflit. En affirmant que la décision sera prise « au moment opportun », le président américain suggère que l’issue de la guerre dépendra autant de considérations militaires que politiques, dans un contexte régional particulièrement instable.