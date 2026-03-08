Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que Cuba était en train de négocier un accord avec les États-Unis. Selon lui, les discussions impliqueraient directement la Maison-Blanche ainsi que le secrétaire d’État américain Marco Rubio.

S’exprimant à Miami lors du sommet régional baptisé « Bouclier des Amériques », qui rassemble plusieurs dirigeants d’Amérique latine, Donald Trump a affirmé que La Havane avait manifesté son intention d’entamer des négociations avec Washington.

Le président américain a déclaré que les autorités cubaines étaient prêtes à conclure un accord, évoquant la situation difficile dans laquelle se trouverait actuellement le pays. « Cuba est au bout du rouleau », a-t-il affirmé devant les participants au sommet.

Les déclarations de Donald Trump interviennent dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et Cuba, marquées ces dernières années par des sanctions économiques et des désaccords politiques.

Le secrétaire d’État Marco Rubio, présent à la réunion à Miami, jouerait selon le président américain un rôle central dans les discussions en cours avec les autorités cubaines.

Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur la nature précise de ces négociations ni sur les sujets qui pourraient être abordés dans un éventuel accord entre les deux pays.