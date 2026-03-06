Trois membres des forces armées australiennes se trouvaient à bord d’un sous-marin américain qui a coulé un navire de guerre iranien dans l’océan Indien, a déclaré vendredi le Premier ministre australien Anthony Albanese, précisant qu’ils n’avaient pas participé à l’attaque.

L’incident s’est produit plus tôt cette semaine au large des côtes sud du Sri Lanka, lorsqu’un sous-marin américain a torpillé un navire iranien. Selon les autorités sri-lankaises, les corps de 87 marins ont été récupérés après le naufrage.

Anthony Albanese a expliqué que les militaires australiens présents à bord participaient à un programme de formation dans le cadre du pacte de défense AUKUS, qui unit l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni.

Cet accord vise notamment à permettre à Canberra d’acquérir et de développer des sous-marins à propulsion nucléaire, tout en renforçant la coopération militaire entre les trois pays.

Le chef du gouvernement australien a insisté sur le fait que les militaires australiens présents sur le sous-marin n’avaient pris part à aucune action offensive contre l’Iran.

Cette attaque marque un événement militaire rare : selon les autorités, il s’agit de la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale que les États-Unis coulent un navire ennemi à l’aide d’une torpille.

L’incident intervient dans un contexte de tensions croissantes au Moyen-Orient et d’escalade du conflit impliquant l’Iran et les États-Unis.