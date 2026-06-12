Tirs israéliens à Gaza alors que les efforts de cessez-le-feu peinent à avancer

Des frappes israéliennes ont fait au moins trois morts jeudi dans la bande de Gaza, selon les autorités sanitaires locales, dans un contexte de tensions persistantes malgré de nouvelles tentatives de médiation internationale visant à consolider une trêve fragile.

Une première frappe a touché une habitation dans la rue Moghrabi, à Gaza-ville, causant la mort d’une personne, selon les services médicaux. L’armée israélienne a indiqué de son côté avoir ciblé un combattant, sans fournir davantage de détails. Deux autres Palestiniens ont été tués dans des frappes distinctes dans le camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de l’enclave.

Ces nouveaux épisodes de violence surviennent alors que les efforts diplomatiques menés par l’Égypte, le Qatar et la Turquie cherchent à relancer la mise en œuvre d’un accord de cessez-le-feu négocié avec le soutien des États-Unis. Les discussions portent notamment sur la suite du processus politique et sécuritaire dans la bande de Gaza, mais aucun accord global n’a encore été finalisé.

Dans un communiqué, un responsable du Hamas a affirmé que des “progrès réels” avaient été réalisés dans les pourparlers, tout en accusant Israël de violations répétées de la trêve. Israël n’a pas encore réagi à ces déclarations.

Sur le terrain, la situation reste instable, marquée par des frappes ponctuelles et des accusations croisées entre les deux parties, tandis que les médiateurs tentent d’éviter une reprise plus large des combats.