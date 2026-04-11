Téhéran coordonne avec Beyrouth pour préserver le cessez-le-feu

L’Iran a indiqué être en contact étroit avec le Liban afin de garantir le respect des engagements liés au cessez-le-feu, selon son ministère des Affaires étrangères.

Le porte-parole de la diplomatie iranienne, s’exprimant depuis Islamabad, a affirmé que ces échanges visaient à assurer une application du cessez-le-feu « sur tous les fronts », alors que des négociations cruciales se tiennent pour mettre fin à plusieurs semaines de conflit.

Ces discussions interviennent dans un contexte fragile, marqué par des violations répétées de la trêve, notamment au Liban, où les tensions restent élevées entre Israël et des groupes soutenus par Téhéran.

Selon des responsables libanais proches du Hezbollah, le mouvement soutient les efforts diplomatiques en cours, notamment la médiation menée par le Pakistan, jugée plus efficace qu’une série de négociations séparées.

Les pourparlers entre responsables américains et iraniens, organisés dans la capitale pakistanaise, apparaissent comme une tentative majeure de désescalade, même si de nombreux points de friction subsistent, en particulier sur la situation au Liban.

Dans ce contexte, la coordination entre Téhéran et Beyrouth pourrait jouer un rôle clé pour éviter une extension du conflit et consolider un cessez-le-feu encore précaire.