Russie : un journaliste d’investigation placé en détention provisoire à Moscou

Un tribunal de Russie a ordonné le placement en détention provisoire du journaliste d’investigation Oleg Roldugin, travaillant pour le journal indépendant Novaya Gazeta.

Arrêté la veille, Oleg Roldugin est poursuivi dans une affaire d’utilisation présumée abusive de données personnelles. Les autorités n’ont pas fourni de détails complets sur les accusations, mais la décision judiciaire implique son maintien en détention pendant l’enquête.

L’audience s’est tenue à Moscou, où le journaliste est apparu dans le box des accusés, illustrant une procédure qui suscite déjà des inquiétudes parmi les défenseurs de la liberté de la presse.

Novaya Gazeta, connu pour ses enquêtes sensibles et critiques envers le pouvoir, a régulièrement été la cible de pressions ces dernières années. L’arrestation de l’un de ses journalistes s’inscrit dans un contexte plus large de restrictions croissantes visant les médias indépendants en Russie.

Cette affaire intervient après une série d’actions des autorités contre des journalistes et des organisations médiatiques, renforçant les préoccupations internationales concernant l’état de la liberté d’expression dans le pays.

Les soutiens du journaliste dénoncent une procédure à caractère politique, tandis que les autorités russes défendent l’application de la loi dans une affaire relevant, selon elles, du droit commun.

Le placement en détention provisoire marque une nouvelle étape dans cette affaire, dont l’évolution sera suivie de près par les observateurs des droits humains et de la liberté de la presse.