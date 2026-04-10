Russie : perquisition dans un journal indépendant à Moscou et arrestation d’un journaliste

Des agents de sécurité russes ont mené jeudi une perquisition dans les locaux du journal indépendant Novaya Gazeta à Moscou, dans le cadre d’une enquête dont les motifs n’ont pas été précisés par les autorités.

Selon les images diffusées, des agents masqués ont pénétré dans les bureaux du média, l’un des derniers titres indépendants encore actifs en Russie, suscitant des inquiétudes sur la liberté de la presse dans le pays.

Dans le même temps, les médias d’État russes ont annoncé l’arrestation d’un journaliste réputé, sans fournir de détails immédiats sur les accusations retenues contre lui ni sur les circonstances exactes de son interpellation.

Aucune information officielle n’a été communiquée concernant la nature de l’enquête ayant conduit à cette opération, laissant planer une incertitude sur les raisons de cette intervention.

Cette perquisition intervient dans un contexte de pression accrue sur les médias indépendants en Russie, où plusieurs organes de presse ont été contraints de fermer ou de réduire leurs activités ces dernières années.

Novaya Gazeta, connu pour ses enquêtes critiques sur les autorités, a régulièrement été confronté à des obstacles administratifs et judiciaires.

L’arrestation d’un journaliste et la perquisition de ses locaux pourraient alimenter les préoccupations internationales concernant l’état de la liberté d’expression en Russie.

Cet épisode souligne les tensions persistantes entre les autorités et les médias indépendants, dans un environnement où l’espace pour le journalisme critique reste limité.