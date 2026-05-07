Royaume-Uni : les élections locales menacent de fragiliser encore davantage Keir Starmer

Des millions de Britanniques ont voté jeudi lors d’élections locales et régionales qui pourraient infliger un revers majeur au Parti travailliste du Premier ministre Keir Starmer et bouleverser durablement le paysage politique du Royaume-Uni.

Près de 5 000 sièges de conseils municipaux en Angleterre étaient en jeu, ainsi que les élections des parlements écossais et gallois. Ce scrutin est considéré comme un test crucial pour Starmer, déjà confronté à des critiques croissantes sur sa capacité à maintenir l’unité et l’autorité de son gouvernement.

Selon les sondages, le grand gagnant potentiel pourrait être le parti populiste Reform UK, dirigé par Nigel Farage. La formation pro-Brexit pourrait renforcer fortement sa présence dans les conseils municipaux anglais et devenir une force d’opposition majeure en Écosse et au Pays de Galles.

Cette poussée populiste alimente les craintes d’un affaiblissement durable du système bipartite traditionnel britannique, historiquement dominé par les travaillistes et les conservateurs. Les électeurs semblent de plus en plus attirés par des partis alternatifs, qu’ils soient nationalistes, populistes ou écologistes.

Sur sa gauche, Keir Starmer fait également face à une montée des Verts, qui menacent plusieurs bastions travaillistes à Londres et dans d’autres grandes villes du pays. Cette fragmentation du vote accentue la pression sur le Premier ministre.

Une lourde défaite pourrait relancer les appels internes à son départ ou à l’annonce d’un calendrier pour quitter la tête du parti. Les résultats de ce scrutin sont donc suivis de très près, tant ils pourraient redessiner l’équilibre politique britannique dans les années à venir.