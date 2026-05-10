Privés du gigantesque marché chinois, les producteurs de bœuf américains comptent sur le sommet Trump-Xi

Les producteurs de bœuf américains espèrent obtenir un rétablissement de leur accès au marché chinois lors du prochain sommet entre le président américain Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping, prévu les 14 et 15 mai.

Depuis plusieurs mois, une grande partie de l’industrie bovine américaine se retrouve pratiquement exclue de la Chine après l’expiration de nombreuses licences d’exportation accordées par Pékin. Selon les données des douanes chinoises, plus de 400 usines américaines de transformation de viande ont perdu leur autorisation d’exporter vers le marché chinois au cours de l’année écoulée.

Ces expirations représentent environ 65 % des établissements auparavant enregistrés pour vendre du bœuf en Chine. Trois autres autorisations doivent encore expirer en juin, selon la Fédération américaine des exportateurs de viande.

Avant cette crise commerciale, la Chine représentait pourtant un marché extrêmement lucratif pour les producteurs américains. Les exportations de bœuf vers le pays avaient atteint 1,7 milliard de dollars en 2022, avant de fortement reculer avec la détérioration des relations commerciales entre Washington et Pékin.

Les professionnels du secteur accusent la Chine d’avoir laissé expirer les licences sans justification claire, malgré l’accord commercial dit de « phase 1 » signé entre les deux puissances en 2020. Joe Schuele, porte-parole d’une association commerciale américaine, estime que cette décision va à l’encontre des engagements pris par Pékin à l’époque.

Les éleveurs et transformateurs américains espèrent désormais que le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping permettra de débloquer la situation. Justin Tupper, président de l’Association américaine des éleveurs de bétail, a affirmé que des responsables de la Maison Blanche avaient assuré ces dernières semaines que la question serait abordée lors des discussions bilatérales.

Même en cas de réouverture du marché chinois, les producteurs américains pourraient toutefois faire face à un environnement devenu beaucoup plus difficile. La demande chinoise a évolué, la concurrence internationale s’est intensifiée et les tensions commerciales persistantes continuent de peser sur les échanges entre les deux plus grandes économies mondiales.

Alors que les relations entre Washington et Pékin restent marquées par des désaccords sur le commerce, les technologies et les droits de douane, le secteur agricole américain espère que le bœuf pourra redevenir un terrain d’entente stratégique entre les deux puissances.