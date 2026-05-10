Poutine affirme que la guerre en Ukraine approche de sa fin et évoque une future rencontre avec Zelensky

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que la guerre entre la Russie et l’Ukraine « touche à sa fin », dans des propos diffusés samedi alors que les combats se poursuivent sur plusieurs fronts. Le dirigeant du Kremlin a également laissé entendre qu’une rencontre avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky pourrait avoir lieu, mais uniquement après la conclusion d’un accord de paix.

S’exprimant dans un contexte de fortes tensions diplomatiques et militaires, Vladimir Poutine a estimé que les discussions avec les pays européens restaient possibles, affirmant préférer dialoguer avec eux par l’intermédiaire de l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder, connu pour ses relations étroites avec Moscou. Cette déclaration intervient alors que plusieurs dirigeants européens continuent de soutenir Kiev sur les plans militaire et financier.

La Russie a lancé son invasion de l’Ukraine en février 2022, déclenchant le plus important conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Depuis plus de quatre ans, les combats ont causé des dizaines de milliers de morts, déplacé des millions de personnes et provoqué de lourdes destructions dans de nombreuses villes ukrainiennes.

Malgré les déclarations du Kremlin, aucune percée diplomatique majeure n’a été annoncée ces derniers mois. Les autorités ukrainiennes continuent d’exiger le retrait des forces russes des territoires occupés avant toute négociation durable, tandis que Moscou maintient ses revendications sur plusieurs régions annexées.

Les propos de Vladimir Poutine surviennent également alors que l’armée russe poursuit ses frappes sur le territoire ukrainien. À Kiev, des services de secours sont récemment intervenus après une attaque de missile ayant endommagé plusieurs véhicules et infrastructures civiles, selon des images diffusées par Reuters.

Le président russe n’a donné aucun calendrier précis concernant une éventuelle fin des hostilités. Toutefois, en évoquant publiquement la possibilité d’un accord et d’une rencontre future avec Volodymyr Zelensky, le Kremlin semble chercher à montrer qu’une issue politique au conflit reste envisageable, malgré l’absence actuelle de négociations directes entre les deux camps.