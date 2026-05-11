Panique sanitaire sur un paquebot de luxe : l’Australie rapatrie ses ressortissants après une épidémie de hantavirus

Le gouvernement australien a annoncé lundi le rapatriement de ses ressortissants présents à bord du MV Hondius, un paquebot de luxe battant pavillon néerlandais touché par une épidémie de hantavirus, une maladie potentiellement mortelle.

Les passagers australiens seront placés en quarantaine dès leur arrivée en Australie, ont indiqué les autorités. Le navire est actuellement ancré près de Tenerife, la plus grande des îles Canaries.

Plusieurs pays ont déjà commencé à évacuer leurs citoyens. L’Espagne et la France ont rapatrié certains de leurs ressortissants, tandis que des vols vers le Canada, les Pays-Bas, la Turquie, le Royaume-Uni, l’Irlande et les États-Unis devaient décoller dimanche soir.

Le ministre australien de l’Environnement Murray Watt a déclaré à ABC News que Canberra avait accepté de rapatrier « un petit nombre d’Australiens » ainsi qu’un ressortissant étranger nécessitant des soins médicaux en Australie.

Le hantavirus est une infection rare mais grave généralement transmise à l’être humain par des rongeurs contaminés. Certaines souches peuvent provoquer de sévères complications respiratoires ou rénales et entraîner la mort.

Les autorités sanitaires n’ont pas encore précisé combien de personnes avaient été contaminées à bord du navire ni l’origine exacte de l’épidémie. La situation suscite néanmoins une forte inquiétude internationale en raison du caractère potentiellement mortel du virus et du grand nombre de passagers concernés.

L’affaire rappelle les risques sanitaires auxquels peuvent être confrontés les navires de croisière, où la promiscuité favorise parfois la propagation rapide de maladies infectieuses. Les autorités de plusieurs pays suivent désormais de près l’évolution de la situation autour du MV Hondius.