Nouvelle flambée de violence à la frontière : des morts et plusieurs blessés dans des attaques croisées entre Russie et Ukraine

Deux personnes ont été tuées et dix autres blessées lors d’une attaque ukrainienne dans la région russe de Briansk, frontalière de l’Ukraine, selon les autorités locales russes. Le gouverneur par intérim de la région, Yegor Kovalchuk, a rapporté les faits dans un message publié sur Telegram dans la nuit de jeudi à vendredi.

D’après le responsable régional, deux personnes ont perdu la vie et deux autres ont été blessées lors de bombardements dans le secteur de Suzemka, situé à proximité immédiate de la frontière ukrainienne. Une autre attaque visant des stations-service dans la ville de Starodoub a fait sept blessés supplémentaires.

Le gouverneur a également indiqué qu’un garçon de cinq ans avait été blessé lors d’une attaque distincte menée à l’aide d’un drone. Aucun détail supplémentaire n’a été fourni sur l’état de santé de l’enfant ni sur les dégâts matériels causés par ces frappes.

De son côté, l’Ukraine a signalé plusieurs victimes à la suite d’attaques russes sur son territoire. Dans la région de Soumy, au nord du pays, une femme de 44 ans a été tuée lors d’une attaque de drone russe, selon le gouverneur régional Oleh Hryhorov.

La même attaque a également grièvement blessé une femme de 33 ans, a précisé le responsable ukrainien. Les autorités locales ont par ailleurs fait état de nouvelles frappes dans le sud du pays.

Dans la ville de Mykolaïv, trois autres personnes ont été blessées lors d’une attaque de drone russe, selon des informations communiquées par les autorités locales sur Telegram. Ces nouveaux incidents témoignent de la poursuite des affrontements et des frappes transfrontalières entre les deux pays.

Les informations publiées par les responsables russes et ukrainiens n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Les attaques de drones et les bombardements demeurent fréquents des deux côtés de la frontière, alors que le conflit se poursuit pour une quatrième année consécutive.