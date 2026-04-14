Nigeria : une frappe aérienne sur un marché fait des centaines de morts et relance les critiques contre l’armée

Une frappe aérienne menée par l’armée du Nigeria sur un marché de village aurait fait plus de 200 morts, selon des responsables locaux et des habitants. Ce bombardement, survenu dans le nord-est du pays, s’inscrit dans une série d’incidents où des civils ont été tués lors d’opérations visant des groupes armés.

D’après les premières informations, des avions militaires nigérians visaient des militants islamistes lorsqu’ils ont frappé le marché samedi soir. L’ampleur du bilan humain suscite une vive inquiétude et relance les critiques sur les méthodes employées dans la lutte contre les insurgés.

Cet événement tragique n’est pas isolé. En janvier 2025, une autre frappe dans le nord-ouest du pays avait déjà fait au moins 15 morts parmi les civils, selon des témoins, bien que l’armée ait ouvert une enquête pour vérifier ces informations.

Quelques semaines plus tôt, en décembre 2024, l’armée nigériane avait reconnu qu’une frappe visant un groupe armé dans l’État de Sokoto avait tué 10 civils, évoquant des explosions secondaires comme cause de ces pertes.

Ces incidents mettent en lumière les difficultés rencontrées par les forces de sécurité dans leurs opérations contre des groupes armés souvent mêlés à la population civile. Ils soulèvent également des questions sur les règles d’engagement et les mesures de protection des civils.

Alors que les autorités poursuivent leur lutte contre l’insurrection, ces frappes meurtrières risquent d’alimenter la défiance des populations locales et de compliquer davantage la situation sécuritaire dans la région.