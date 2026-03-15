La ville de Minneapolis, dans l’État américain du Minnesota, continue de subir les conséquences sociales et économiques des opérations d’arrestations massives menées par les agents fédéraux de l’immigration ces derniers mois.

Bien que les agents de l’Immigration and Customs Enforcement (ICE) soient désormais moins visibles dans les rues de la ville, de nombreux habitants restent sur le qui-vive. Certains portent encore des sifflets rouges autour du cou afin de prévenir la communauté en cas de présence d’agents fédéraux.

Les opérations d’arrestation menées dans le cadre de la politique migratoire de l’administration du président Donald Trump avaient provoqué des scènes de tension et de chaos dans plusieurs quartiers, en particulier dans les communautés immigrées.

Les conséquences se font encore sentir aujourd’hui. Des écoles ont perdu des élèves, certaines familles ayant quitté la ville par peur d’arrestations. Des organisations locales rapportent également que des enfants malades, notamment atteints de cancer, ont été privés de traitements après le départ précipité de leurs familles.

Face à cette situation, des groupes communautaires se mobilisent pour collecter des fonds et organiser des réseaux d’entraide afin de soutenir les migrants et leurs proches.

Le maire de Minneapolis a pour sa part demandé au gouvernement fédéral de reconnaître l’ampleur des dégâts économiques et sociaux causés par ces opérations et d’aider la ville à se relever des conséquences de cette politique migratoire.