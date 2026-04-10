Madrid défie Washington : l’Espagne durcit le ton contre Israël et les États-Unis

L’Espagne a intensifié jeudi ses critiques contre les opérations militaires israéliennes et américaines au Moyen-Orient, accentuant les tensions avec les États-Unis et défiant ouvertement les pressions du président Donald Trump.

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, a dénoncé les frappes israéliennes au Liban ainsi que la guerre plus large contre l’Iran, qualifiant le conflit d’atteinte majeure aux principes internationaux. Cette position s’inscrit dans la ligne défendue par le Premier ministre Pedro Sánchez, qui critique depuis plusieurs semaines l’intervention américaine.

Madrid accuse Israël de violer le cessez-le-feu et le droit international, et appelle à une réponse ferme de la communauté internationale. Le gouvernement espagnol a notamment exhorté à suspendre l’accord entre l’Union européenne et Israël, marquant un durcissement significatif de sa position diplomatique.

Cette posture a exacerbé les tensions avec Washington, où certaines figures proches du mouvement politique de Donald Trump appellent désormais à sanctionner l’Espagne pour son refus de s’aligner sur la stratégie américaine.

Dans le même temps, l’Espagne a annoncé la réouverture de son ambassade à Téhéran, un geste interprété comme une volonté de favoriser le dialogue et de contribuer à une désescalade régionale.

La position espagnole reflète une approche résolument pacifiste, mais elle isole Madrid au sein de l’OTAN, où plusieurs alliés soutiennent davantage les actions américaines.

Ce bras de fer diplomatique met en lumière les divisions croissantes entre alliés occidentaux sur la gestion du conflit au Moyen-Orient et sur le rôle des interventions militaires dans la région.