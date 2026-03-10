L’Ukraine a reçu onze demandes d’assistance de pays voisins de l’Iran ainsi que des États-Unis et de certains pays européens pour aider à intercepter des drones iraniens, a déclaré lundi le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Selon le chef de l’État, ces requêtes interviennent après une semaine de conflit au Moyen-Orient, au cours de laquelle l’Iran a utilisé des drones dans des opérations militaires visant plusieurs cibles dans la région.

Kiev estime disposer d’une expertise particulière dans la lutte contre ce type d’armement, acquise depuis le début de la guerre contre la Russie. Les forces ukrainiennes ont en effet dû faire face à de nombreuses attaques de drones russes conçus à partir de technologies iraniennes, ce qui les a conduites à développer des méthodes de défense aérienne spécifiques.

Volodymyr Zelensky a indiqué que cette expérience suscitait désormais l’intérêt de partenaires internationaux confrontés à des menaces similaires. L’Ukraine pourrait notamment partager son savoir-faire technique ou contribuer à des efforts de défense visant à neutraliser ces drones.

Dans le même temps, Kiev continue de demander davantage d’armes à ses alliés occidentaux, en particulier des systèmes capables d’intercepter les missiles balistiques utilisés par la Russie lors de frappes aériennes contre les villes ukrainiennes.

Les autorités ukrainiennes espèrent que leur contribution dans la lutte contre les drones iraniens renforcera la coopération militaire avec leurs partenaires et soutiendra leurs propres demandes d’équipements de défense avancés.