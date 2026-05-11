L’Ukraine combine humains, machines et IA pour accélérer le déminage

En Ukraine, les opérations de déminage évoluent rapidement avec l’intégration de nouvelles technologies, dans un pays où de vastes zones restent contaminées par des mines et des munitions non explosées après plusieurs années de guerre.

Près du village de Myrotske, des équipes travaillent à sécuriser les forêts et les champs encore dangereux, notamment dans des zones situées au nord-ouest de Kiev. Ces opérations restent essentielles pour permettre le retour des populations civiles et la reprise de l’activité agricole.

Les démineurs utilisent désormais des excavatrices télécommandées, des drones et des systèmes d’intelligence artificielle capables d’identifier des zones à risque avec une précision estimée à environ 70 %. Ces outils permettent d’accélérer les opérations tout en réduisant les dangers pour les équipes sur le terrain.

Cependant, le travail manuel reste indispensable. Les équipes humaines continuent de progresser lentement, équipées de détecteurs de métaux et de protections lourdes, en raison de la complexité et de l’imprévisibilité des engins explosifs.

Des organisations comme HALO Trust jouent un rôle central dans ces efforts. Selon les autorités ukrainiennes spécialisées, environ 132 000 km² de territoire pourraient encore être contaminés, soit une superficie comparable à celle de pays entiers comme la Grèce.

Les experts estiment que le déminage complet du pays prendra encore de nombreuses années, même avec l’aide de l’intelligence artificielle et des technologies avancées.