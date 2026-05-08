L’Ukraine bientôt équipée de chasseurs Gripen ? Un accord majeur avec la Suède se rapproche

L’Ukraine pourrait finaliser dans les prochains mois un accord stratégique portant sur l’acquisition d’avions de chasse Gripen fabriqués par Saab, a annoncé jeudi le ministre ukrainien de la Défense lors d’une visite officielle à Stockholm.

Le ministre ukrainien Mykhailo Fedorov s’est exprimé aux côtés de son homologue suédois Pål Jonson lors d’une conférence de presse consacrée au renforcement de la coopération militaire entre les deux pays.

L’an dernier, la Suède et l’Ukraine avaient signé une lettre d’intention ouvrant la voie à la livraison potentielle de jusqu’à 150 avions de combat Gripen. Cet appareil est considéré comme l’un des chasseurs européens les plus modernes et les plus adaptés aux besoins opérationnels ukrainiens.

Un tel accord représenterait une étape importante dans la modernisation de l’armée de l’air ukrainienne, engagée depuis plusieurs années dans une transformation accélérée de ses capacités militaires face au conflit avec la Russie.

Les Gripen suédois sont réputés pour leur polyvalence, leur coût d’exploitation relativement réduit et leur capacité à opérer depuis des infrastructures limitées, des caractéristiques particulièrement recherchées par Kiev dans le contexte actuel.

Aucune date précise n’a encore été annoncée pour la signature définitive du contrat, mais les déclarations des responsables ukrainiens et suédois montrent que les discussions progressent rapidement.

Cette possible livraison de chasseurs européens à l’Ukraine constituerait également un nouveau signal du soutien militaire croissant apporté par les pays occidentaux à Kiev dans un contexte régional toujours extrêmement tendu.