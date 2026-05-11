L’ONU alerte sur l’aggravation des violences au Soudan et l’usage croissant des drones

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme met en garde contre une forte augmentation des victimes civiles au Soudan, dans un contexte d’intensification des combats et d’usage accru de drones dans le conflit.

Dans une déclaration depuis Genève, le Haut-Commissaire Volker Türk a averti que la situation pourrait entrer dans une « phase encore plus meurtrière » si aucune action internationale n’est prise rapidement.

Selon l’ONU, l’élargissement des violences et la multiplication des attaques par drones contribuent à un nombre croissant de morts civiles et de déplacements de population à travers le pays.

Le conflit oppose principalement les forces armées soudanaises et des groupes paramilitaires, dans une guerre qui a déjà provoqué une crise humanitaire majeure. L’ONU insiste sur l’urgence d’une réponse diplomatique coordonnée pour éviter une nouvelle escalade.

Les Nations unies appellent la communauté internationale à intervenir afin de limiter l’impact sur les populations civiles et empêcher une détérioration encore plus grave de la situation sur le terrain.