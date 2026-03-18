Le Royaume-Uni et l’Ukraine ont annoncé un partenariat visant à développer et commercialiser des technologies de drones, à l’occasion d’une visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Londres.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a affiché son soutien à Kiev en recevant le dirigeant ukrainien, aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte. Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération militaro-industrielle, notamment dans le domaine des drones et des systèmes de défense associés.

Dans le cadre de cet accord, Londres et Kiev envisagent de vendre conjointement ces technologies à des partenaires étrangers, en particulier dans les pays du Golfe confrontés à des menaces croissantes, notamment liées à l’utilisation de drones dans les conflits régionaux.

L’Ukraine, forte de l’expérience acquise depuis l’invasion russe, s’est imposée comme un acteur majeur dans le développement de drones et de systèmes anti-drones. Le Royaume-Uni souhaite capitaliser sur ce savoir-faire pour soutenir ses alliés et renforcer la sécurité internationale.

Par ailleurs, Londres prévoit de financer un centre dédié à l’intelligence artificielle à Kyiv, afin d’appuyer l’innovation technologique dans le domaine de la défense.

Cette initiative intervient alors que l’attention internationale se concentre en partie sur le Moyen-Orient, en raison de la guerre impliquant l’Iran, mais les dirigeants européens entendent maintenir le soutien à l’Ukraine au cœur de leurs priorités stratégiques.