L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé avoir débloqué 2 millions de dollars provenant de son Fonds de réserve pour les situations d’urgence afin de soutenir la réponse sanitaire au Liban, en Irak et en Syrie.

Cette aide vise à renforcer les services de santé dans ces pays confrontés aux conséquences humanitaires de la crise actuelle au Moyen-Orient, marquée par l’intensification des combats impliquant notamment Israël, l’Iran et leurs alliés dans la région.

Selon l’OMS, le conflit a provoqué d’importants déplacements de population. L’organisation estime que plus de 100 000 personnes ont été déplacées en Iran, tandis qu’au Liban le nombre de déplacés internes pourrait atteindre 700 000.

Les fonds débloqués doivent permettre de soutenir les hôpitaux, d’approvisionner les structures médicales en médicaments et en matériel d’urgence, et d’améliorer la prise en charge des blessés et des populations déplacées.

L’OMS a également averti que les systèmes de santé dans plusieurs pays de la région sont soumis à une pression croissante en raison de l’afflux de patients, des dommages causés aux infrastructures et du manque de ressources médicales.

L’organisation internationale appelle ainsi à une mobilisation plus large de la communauté internationale pour éviter une aggravation de la crise humanitaire dans l’ensemble du Moyen-Orient.