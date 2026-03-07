MONDE

L’Iran menace les pays européens qui participeraient aux frappes américaines et israéliennes

7 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service actualité internationale
L’Iran menace les pays européens qui participeraient aux frappes américaines et israéliennesn (AP)
L’Iran menace les pays européens qui participeraient aux frappes américaines et israéliennesn (AP)

L’Iran a averti que les pays de l’Union européenne qui participeraient aux attaques menées par les États-Unis et Israël contre son territoire deviendraient des « cibles légitimes » pour des représailles iraniennes.

Dans une interview accordée à la chaîne France 24, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a déclaré que toute nation rejoignant l’offensive contre Téhéran serait considérée comme un acteur direct du conflit.

« Tout pays qui se joint à l’agression contre l’Iran, qui se joint à l’Amérique et à Israël dans cette agression, sera assurément une cible légitime pour les représailles iraniennes », a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent alors que la guerre déclenchée la semaine précédente par les États-Unis et Israël contre l’Iran continue de s’intensifier, avec des frappes militaires et des attaques de drones dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

L’avertissement de Téhéran intervient également au moment où plusieurs gouvernements européens discutent de leur position face au conflit et des éventuelles mesures de soutien à leurs alliés.

Les tensions internationales se sont fortement accrues ces derniers jours, certains responsables européens appelant à la désescalade et à une solution diplomatique afin d’éviter un élargissement du conflit à d’autres régions.

Partager