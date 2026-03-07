L’Iran a averti que les pays de l’Union européenne qui participeraient aux attaques menées par les États-Unis et Israël contre son territoire deviendraient des « cibles légitimes » pour des représailles iraniennes.

Dans une interview accordée à la chaîne France 24, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Majid Takht-Ravanchi, a déclaré que toute nation rejoignant l’offensive contre Téhéran serait considérée comme un acteur direct du conflit.

« Tout pays qui se joint à l’agression contre l’Iran, qui se joint à l’Amérique et à Israël dans cette agression, sera assurément une cible légitime pour les représailles iraniennes », a-t-il affirmé.

Ces déclarations interviennent alors que la guerre déclenchée la semaine précédente par les États-Unis et Israël contre l’Iran continue de s’intensifier, avec des frappes militaires et des attaques de drones dans plusieurs pays du Moyen-Orient.

L’avertissement de Téhéran intervient également au moment où plusieurs gouvernements européens discutent de leur position face au conflit et des éventuelles mesures de soutien à leurs alliés.

Les tensions internationales se sont fortement accrues ces derniers jours, certains responsables européens appelant à la désescalade et à une solution diplomatique afin d’éviter un élargissement du conflit à d’autres régions.