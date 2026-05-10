L’Iran confirme sa participation à la Coupe du monde 2026 et impose des conditions aux organisateurs

La Fédération iranienne de football a confirmé samedi la participation de l’Équipe nationale d’Iran de football à la Coupe du monde de la FIFA 2026, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Selon des médias officiels iraniens, la décision est désormais actée et les démarches administratives liées aux visas auraient été finalisées. La sélection iranienne, déjà qualifiée sur le plan sportif, poursuit sa préparation en vue du tournoi.

L’Iran évoluera dans une phase de groupes comprenant des rencontres prévues à Los Angeles, Seattle et sur le continent nord-américain, avec notamment des matchs contre la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte.

Des conditions fixées par Téhéran

En parallèle de cette confirmation, la fédération iranienne aurait transmis une liste de conditions aux organisateurs. Celles-ci portent principalement sur les modalités d’entrée sur le territoire américain, la sécurité et les règles encadrant la participation.

Parmi les exigences évoquées figurent la délivrance de visas sans complications pour les joueurs, encadrants et journalistes, ainsi que la garantie d’un accès facilité pour les supporters iraniens. La fédération demanderait également un dispositif de sécurité renforcé autour des infrastructures liées au tournoi.

D’autres points concernent l’encadrement symbolique et médiatique de la participation iranienne, notamment l’utilisation exclusive du drapeau national dans les stades, la diffusion intégrale de l’hymne national et la limitation des questions en conférence de presse aux sujets sportifs.

Un contexte diplomatique sensible

Cette prise de position intervient dans un contexte international déjà tendu autour de la compétition, organisée pour la première fois de manière tripartite en Amérique du Nord. La participation de certaines équipes, dont l’Iran, s’inscrit dans un cadre diplomatique où les questions de sécurité et de circulation restent particulièrement sensibles.

Malgré ces conditions, la fédération iranienne insiste sur la poursuite normale de la préparation sportive, avec l’objectif de se concentrer sur les performances de l’équipe lors du tournoi.