L’Inde a autorisé un navire de guerre iranien à accoster dans l’un de ses ports pour des raisons humanitaires, le même jour où un autre bâtiment de la marine iranienne a été coulé par les États-Unis au large du Sri Lanka, ont indiqué des responsables indiens.

Le navire iranien IRIS Lavan a accosté mercredi dans le port de Kochi, dans le sud de l’Inde, à la suite d’une demande urgente de Téhéran. Selon une source gouvernementale indienne, cette autorisation a été accordée dans un cadre humanitaire.

Cette décision est intervenue au moment où un sous-marin américain attaquait la frégate iranienne Dena dans l’océan Indien, près des côtes sri-lankaises. L’incident s’inscrit dans l’escalade militaire entre Washington et Téhéran, dans le contexte plus large du conflit régional impliquant également Israël.

Le ministre indien des Affaires étrangères, Subrahmanyam Jaishankar, a confirmé que l’accostage avait été autorisé pour des raisons humanitaires, sans fournir davantage de détails sur la nature de l’assistance apportée au navire iranien.

L’Inde entretient des relations diplomatiques avec l’Iran tout en restant un partenaire stratégique des États-Unis, ce qui place New Delhi dans une position délicate face aux tensions actuelles.

Cette escale du navire iranien illustre l’équilibre diplomatique que tente de maintenir l’Inde, alors que les tensions militaires au Moyen-Orient et dans l’océan Indien continuent de s’intensifier.