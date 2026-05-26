— L’Everest sous pression : appel à un meilleur filtrage des alpinistes pour limiter les accidents

Le célèbre alpiniste britannique Kenton Cool, détenteur du record d’ascensions de l’Everest pour un étranger avec 20 sommets, appelle les organisateurs d’expéditions à mieux sélectionner les candidats avant les ascensions.

Selon lui, les agences et autorités népalaises devraient accorder davantage d’importance à l’expérience et aux compétences techniques des grimpeurs, afin de réduire les risques dans l’une des zones les plus dangereuses du monde.

Kenton Cool estime que si les conditions de sécurité se sont améliorées ces dernières années grâce à de meilleurs guides, à des équipements plus performants et à une organisation plus structurée, la gestion des profils des alpinistes reste insuffisante face à l’augmentation du nombre de candidats.

Cette prise de position intervient dans un contexte où plusieurs décès ont été enregistrés cette saison. Au moins cinq alpinistes sont morts cette année lors de tentatives d’ascension, certains dans la redoutée « zone de la mort », où le manque d’oxygène rend la progression extrêmement périlleuse.

Le débat sur la sécurité de l’Everest reste récurrent. Avec la popularité croissante de la montagne, certains experts estiment que la surfréquentation et l’arrivée de grimpeurs insuffisamment préparés augmentent les risques, malgré les efforts des autorités népalaises pour encadrer les expéditions.