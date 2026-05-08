Les États-Unis et l’Iran échangent des tirs malgré le cessez-le-feu : Trump affirme que la trêve tient encore

Les États-Unis et l’Iran ont échangé des tirs jeudi dans ce qui apparaît comme l’épisode le plus grave depuis l’instauration d’un cessez-le-feu il y a un mois. Malgré cette flambée de tensions, le président américain Donald Trump a assuré que la trêve restait en vigueur.

Selon les autorités iraniennes, les forces américaines auraient violé le cessez-le-feu, poussant Téhéran à riposter. De leur côté, les responsables américains affirment avoir agi en état de légitime défense et précisent qu’aucune installation ni aucun équipement américain n’a été touché durant les échanges.

Cette reprise des hostilités intervient alors que Washington attend toujours la réponse officielle de l’Iran à une proposition américaine destinée à mettre un terme au conflit. Le texte actuellement discuté laisserait cependant en suspens plusieurs dossiers particulièrement sensibles, notamment celui du programme nucléaire iranien.

Malgré l’incident, les deux camps ont cherché à éviter une nouvelle escalade militaire. Les autorités iraniennes ont déclaré que la situation était désormais « revenue à la normale », tandis que les États-Unis ont affirmé ne pas souhaiter d’élargissement du conflit.

Les tensions restent toutefois extrêmement élevées dans la région, où chaque incident militaire fait craindre un effondrement du fragile cessez-le-feu. Les négociations indirectes entre Washington et Téhéran demeurent compliquées par des années de méfiance mutuelle et par les désaccords persistants sur les questions sécuritaires et nucléaires.

Cette nouvelle confrontation souligne la fragilité de la trêve conclue le mois dernier et rappelle combien la situation reste volatile au Moyen-Orient, malgré les efforts diplomatiques engagés pour éviter une reprise généralisée des combats.