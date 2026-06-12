Les États-Unis envisagent une réduction de leurs forces aériennes et navales déployées pour l’OTAN en Europe

Les États-Unis prévoient de réduire de manière significative leur flotte d’avions de chasse et de navires de guerre mis à disposition des opérations de l’OTAN en Europe, selon des informations rapportées par le New York Times et relayées par des responsables européens.

Cette décision, si elle est confirmée, pourrait limiter certaines capacités opérationnelles de l’Alliance atlantique, notamment en matière de frappes à longue portée et de missions de surveillance. Les responsables cités estiment que cette évolution marquerait un ajustement important de la présence militaire américaine sur le continent européen.

Selon les informations disponibles, le plan américain prévoirait une réduction du nombre d’avions de chasse de type F-16 et F-15E, qui passerait d’environ 150 appareils à une centaine. Les avions de reconnaissance maritime seraient également concernés, avec une baisse de 26 à 15 unités.

Le dispositif inclurait aussi le retrait de huit avions ravitailleurs en vol précédemment mis à disposition des opérations européennes. Par ailleurs, un sous-marin lanceur de missiles ainsi qu’un porte-avions seraient redéployés hors de la zone européenne, accompagnés de plusieurs navires de guerre et de dizaines d’avions de chasse associés aux groupes aéronavals.

Le rapport évoque également la possible réaffectation de l’un des deux groupes de bombardiers actuellement engagés dans la défense de l’Europe. Une telle décision traduirait un recentrage des priorités militaires américaines vers d’autres régions du monde.

Face à ces informations, l’OTAN a rappelé que l’équilibre des responsabilités évoluait progressivement entre les États-Unis, l’Europe et le Canada. La porte-parole de l’Alliance, Allison Hart, a souligné que les investissements croissants des alliés européens dans leurs capacités de défense pourraient modifier la répartition des moyens militaires au sein de l’organisation.

Cette évolution potentielle intervient dans un contexte de tensions persistantes liées à la guerre en Ukraine et de débats récurrents sur le partage du fardeau sécuritaire au sein de l’OTAN.