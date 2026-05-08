Les droits de douane de Trump jugés illégaux par la justice américaine, mais leur suspension reste limitée

Un tribunal de commerce des États-Unis a estimé que les derniers droits de douane mondiaux de 10 % imposés par le président Donald Trump ne reposaient pas sur une base légale suffisante, infligeant un nouveau revers à sa politique commerciale. Toutefois, la décision de justice n’entraîne qu’un blocage limité de ces mesures.

Selon la décision rendue, ces tarifs douaniers temporaires ne peuvent pas être justifiés par une loi commerciale datant des années 1970, utilisée par l’administration pour encadrer certaines hausses tarifaires. Le tribunal a néanmoins précisé que sa décision ne s’appliquait qu’à deux entreprises importatrices privées ainsi qu’à l’État de Washington.

La justice américaine n’a donc pas suspendu de manière générale l’ensemble des droits de douane contestés, laissant une large partie du dispositif en vigueur malgré ce jugement défavorable à l’exécutif.

Dans le même temps, la Cour suprême des États-Unis a rejeté une demande visant à bloquer globalement les tarifs douaniers imposés par Donald Trump, évitant ainsi une suspension immédiate à l’échelle nationale.

Ces décisions illustrent les batailles juridiques persistantes autour de la politique commerciale américaine, largement marquée par l’usage de droits de douane pour protéger certains secteurs industriels et rééquilibrer les relations commerciales internationales.

Les mesures tarifaires de Donald Trump ont déjà eu un impact significatif sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, notamment dans les secteurs du transport et du commerce de conteneurs, comme en témoigne l’activité des grands ports américains tels que celui de Long Beach.

Ce nouveau développement judiciaire pourrait relancer les contestations contre la stratégie économique du président américain, alors que les débats sur l’efficacité et la légalité de ces droits de douane continuent de diviser le pays.