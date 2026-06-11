Les autorités américaines enquêtent sur une mystérieuse inscription « 8647 » près du National Mall

Les autorités américaines ont ouvert une enquête après la découverte d’une immense inscription représentant le nombre « 8647 » sur une pelouse du National Mall à Washington, à proximité du mémorial de la Seconde Guerre mondiale.

L’inscription a été repérée jeudi par un photographe de Reuters depuis le sommet du Washington Monument. Peu après cette découverte, des agents de la police des parcs nationaux ainsi que des membres de la Garde nationale se sont rendus sur place pour sécuriser la zone et examiner les lieux.

Le département américain de l’Intérieur a qualifié l’incident de « vandalisme insensé » et a indiqué prendre l’affaire très au sérieux.

Le nombre « 8647 » est devenu ces derniers mois un slogan utilisé par certains opposants au président américain Donald Trump. Le chiffre « 47 » fait référence au fait que Trump est le 47e président des États-Unis, tandis que le terme « 86 », issu de l’argot de la restauration américaine, signifie généralement « se débarrasser de » ou « expulser ».

Cette interprétation fait toutefois débat. Certains soutiens du président ainsi que des responsables du ministère américain de la Justice estiment que le slogan pourrait être perçu comme un appel implicite à la violence contre le chef de l’État, tandis que ses utilisateurs affirment qu’il s’agit simplement d’un message politique de rejet de son administration.

Les autorités n’ont pour l’instant annoncé aucune arrestation et poursuivent leurs investigations afin de déterminer l’origine de ce marquage et les éventuelles responsabilités.