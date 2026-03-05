Les attaques visant des pétroliers se sont intensifiées jeudi dans les eaux du Golfe, alors que le conflit opposant les États-Unis et l’Iran continue de s’étendre dans la région et menace désormais les principales routes énergétiques mondiales.

Selon des informations rapportées par Reuters, au moins neuf navires ont été attaqués depuis le début des hostilités entre Washington et Téhéran, alimentant les inquiétudes concernant la sécurité du transport maritime dans l’une des zones pétrolières les plus stratégiques du monde.

Des pétroliers ont été observés au large de Fujairah, aux Émirats arabes unis, alors que l’Iran a menacé de cibler les navires transitant par le détroit d’Ormuz, un passage clé pour le commerce mondial du pétrole.

La montée des tensions a également conduit plusieurs entreprises énergétiques à prendre des mesures de précaution. Le groupe pétrolier BP a ainsi commencé à évacuer son personnel étranger d’un champ pétrolier en Irak en raison de la présence de drones dans la zone.

Parallèlement, des drones iraniens ont pénétré l’espace aérien de l’Azerbaïdjan, un incident qui pourrait élargir la crise à d’autres producteurs d’énergie de la région.

La situation suscite de fortes préoccupations sur les marchés énergétiques mondiaux. Selon certaines sources, la Russie envisagerait également de suspendre temporairement ses exportations de gaz vers l’Europe, ce qui pourrait accentuer les tensions sur l’approvisionnement énergétique international.

L’escalade des attaques en mer souligne le risque d’un élargissement du conflit au-delà du théâtre militaire initial, avec des conséquences potentielles majeures pour le commerce maritime et la stabilité des marchés pétroliers.