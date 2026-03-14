Le président de l’Équateur, Daniel Noboa, a décrété l’instauration d’un couvre-feu nocturne dans plusieurs provinces côtières afin de renforcer la lutte contre les organisations criminelles et soutenir les opérations militaires menées dans ces régions.

La mesure entrera en vigueur le 15 mars et concernera les provinces de Guayas, El Oro, Santo Domingo et Los Rios. Le couvre-feu sera appliqué chaque nuit entre 23 heures et 5 heures du matin.

Ces territoires, situés sur la côte pacifique du pays, constituent des axes majeurs du trafic de drogue en Amérique latine. Les autorités équatoriennes affirment que cette mesure vise à faciliter les opérations de sécurité contre les groupes criminels impliqués dans le narcotrafic.

Le gouvernement a également indiqué que ces opérations se dérouleraient avec le soutien des États-Unis, dans le cadre d’une coopération renforcée pour lutter contre les réseaux de crime organisé transnationaux.

Depuis plusieurs mois, l’Équateur fait face à une escalade de la violence liée aux cartels de la drogue, qui utilisent le pays comme plateforme d’exportation de cocaïne vers l’Europe et l’Amérique du Nord. Les autorités espèrent que ces restrictions nocturnes permettront de limiter les déplacements des groupes criminels et de reprendre le contrôle de zones particulièrement touchées par l’insécurité.