L’épidémie d’Ebola en RDC gagne du terrain avec une extension à de nouvelles zones sanitaires

L’épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo continue de s’étendre, avec l’apparition de nouveaux foyers dans plusieurs zones sanitaires, selon un rapport des autorités sanitaires publié jeudi. La progression du virus inquiète alors que le nombre de cas confirmés et de décès continue d’augmenter.

D’après le ministère de la Santé, le nombre total de cas confirmés a atteint 676, dont 136 décès. Ces données correspondent à la situation arrêtée mercredi et ont été communiquées par les autorités dans un message diffusé sur les réseaux sociaux.

Les autorités sanitaires indiquent que l’épidémie s’est désormais propagée à trois nouvelles zones sanitaires situées dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, deux régions déjà confrontées à de fortes difficultés sécuritaires et humanitaires.

En République démocratique du Congo, une zone sanitaire correspond à une unité de couverture médicale regroupant plusieurs centres de santé et un hôpital de référence, desservant généralement entre 100 000 et 150 000 habitants. Le pays en compte plus de 500, ce qui illustre l’ampleur du défi logistique pour contenir la propagation du virus.

Cette nouvelle extension géographique de l’épidémie complique les efforts des équipes médicales et des organisations humanitaires, déjà mobilisées pour limiter les contaminations et assurer la prise en charge des malades. Les interventions sont rendues plus difficiles par les contraintes d’accès dans certaines zones.

Le virus en cause dans cette flambée est le virus d’Ebola de souche Bundibugyo, une variante identifiée pour la première fois en Ouganda. Cette souche, bien que moins fréquente que d’autres formes d’Ebola, reste hautement dangereuse et nécessite une réponse rapide et coordonnée.

Les autorités congolaises, appuyées par des partenaires internationaux, poursuivent leurs efforts de surveillance et de riposte sanitaire afin de freiner la propagation du virus. Toutefois, l’évolution rapide de l’épidémie souligne la vulnérabilité persistante de certaines régions face aux maladies infectieuses émergentes.