L’Égypte atteint un record historique d’achats de blé et réduit sa dépendance aux importations

L’Égypte a enregistré un niveau record d’achats de blé auprès de ses agriculteurs, une performance qui rapproche le pays de son objectif de 5 millions de tonnes pour la saison en cours. Ce résultat est attribué à une série de réformes gouvernementales destinées à renforcer la production locale et à limiter la dépendance aux importations.

Selon les chiffres officiels, les autorités ont déjà acquis 4,6 millions de tonnes de blé depuis le début de la campagne de collecte à la mi-avril. La saison doit se poursuivre jusqu’à la mi-août, ce qui laisse entrevoir la possibilité de dépasser l’objectif fixé par le gouvernement.

Le Premier ministre Mostafa Madbouly a indiqué que ce volume dépasse déjà le total enregistré sur l’ensemble de la saison précédente, établissant ainsi un nouveau record national. Les autorités attribuent cette progression à plusieurs mesures de soutien mises en place ces derniers mois.

Parmi les réformes engagées figure notamment une augmentation des prix garantis par l’État pour les achats de blé. Cette politique a encouragé les agriculteurs à accroître les surfaces cultivées, qui ont atteint un niveau inédit dans le pays.

L’Égypte demeure l’un des plus grands importateurs de blé au monde, avec environ 10 millions de tonnes achetées chaque année sur les marchés internationaux. Près de la moitié de ces volumes est destinée au vaste programme national de subvention du pain, dont bénéficient environ 70 millions d’Égyptiens.

Même si le gouvernement n’a pas détaillé l’ensemble de ses motivations, la hausse de la production locale devrait contribuer à réduire les besoins en devises étrangères et à alléger la pression sur les finances publiques. D’autres réformes agricoles et alimentaires sont également attendues dans les prochains mois afin de renforcer la sécurité alimentaire du pays et de limiter son exposition aux fluctuations des marchés mondiaux.