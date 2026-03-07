Le pape Léon XIII a nommé samedi l’archevêque italien Gabriele Caccia au poste d’ambassadeur du Saint-Siège aux États-Unis, dans un contexte marqué par des tensions diplomatiques avec l’administration du président Donald Trump. Cette nomination intervient alors que le Vatican a récemment critiqué les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Âgé de 68 ans, Gabriele Caccia est considéré comme l’un des diplomates les plus expérimentés du service diplomatique du Vatican. Avant cette nomination, il occupait depuis 2020 le poste d’observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations unies.

Le diplomate avait auparavant servi pendant deux ans aux Philippines, où il représentait le Vatican durant la période de la guerre contre la drogue lancée par l’ancien président Rodrigo Duterte. Son expérience dans des contextes politiques sensibles a contribué à renforcer sa réputation au sein de la diplomatie vaticane.

Sa nomination intervient alors que le Vatican a exprimé des réserves sur l’intervention militaire américano-israélienne contre l’Iran. Le cardinal Pietro Parolin, principal responsable diplomatique du Saint-Siège, a déclaré cette semaine que cette campagne militaire risquait d’affaiblir le droit international.

Le pape Léon XIII, premier pontife américain de l’histoire, a également critiqué certaines politiques du président Trump, notamment sa politique migratoire. Il l’a qualifiée d’« inhumaine », estimant qu’elle provoquait un climat de peur dans plusieurs villes des États-Unis.

Gabriele Caccia prendra ses fonctions à Washington à un moment délicat dans les relations entre le Vatican et les autorités américaines. Il succédera au cardinal Christophe Pierre, âgé de 80 ans, qui occupait ce poste depuis 2016 et part désormais à la retraite.