Le Sri Lanka a transféré 208 membres d’équipage iraniens secourus en mer vers un camp de la marine, ont indiqué vendredi des sources, après une opération de sauvetage liée à un incident naval survenu dans le contexte du conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Les marins faisaient partie de l’équipage d’un navire iranien en difficulté au large des côtes sri-lankaises. La marine du Sri Lanka a lancé une opération de secours pour les récupérer et les mettre en sécurité.

Selon les autorités, les rescapés ont été transportés vers une installation navale où ils resteront temporairement après leur évacuation.

L’incident serait lié au naufrage d’un navire de guerre iranien qui aurait été coulé par un sous-marin américain dans l’océan Indien.

Le président sri-lankais a déclaré que son pays avait agi pour des raisons humanitaires en portant assistance aux marins en détresse.

L’Iran a affirmé de son côté que le navire concerné était désarmé au moment de l’incident et a remercié le Sri Lanka pour l’aide apportée à son équipage.

Cet épisode illustre les répercussions du conflit américano-iranien dans l’océan Indien, une zone maritime stratégique où circulent d’importantes routes commerciales et militaires.