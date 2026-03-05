Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé jeudi l’envoi de quatre avions de chasse Typhoon supplémentaires au Qatar, alors que les tensions militaires s’intensifient au Moyen-Orient.

Cette décision s’inscrit dans le cadre du renforcement du dispositif militaire britannique dans la région, dans un contexte marqué par l’escalade du conflit impliquant l’Iran, les États-Unis et leurs alliés.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, Starmer a affirmé que le Royaume-Uni disposait d’un plan de défense adapté pour faire face à la crise et qu’il avait déjà prépositionné du matériel militaire dans la région avant même le début des hostilités.

La réponse prudente de Londres à la crise iranienne, ainsi qu’une attaque de drone contre la principale base militaire britannique à Chypre, ont toutefois suscité des interrogations parmi certains partenaires internationaux quant à l’efficacité de la stratégie militaire du Royaume-Uni.

Le président américain Donald Trump a également critiqué la position britannique, estimant que Londres n’avait pas apporté un soutien suffisant aux frappes américaines contre l’Iran.

Starmer a cependant défendu son approche, affirmant vouloir privilégier un « leadership calme et posé » dans la gestion de la crise.

« Mon objectif est d’assurer un leadership calme et posé dans l’intérêt national », a-t-il déclaré, ajoutant que le Royaume-Uni continuerait de mobiliser ses capacités militaires et diplomatiques pour protéger ses citoyens tout en restant fidèle à ses principes.