Le pape Léon XIII a nommé l’archevêque italien Gabriele Caccia au poste d’ambassadeur du Saint-Siège aux États-Unis, selon une annonce faite samedi par le Vatican. Ce diplomate chevronné devient également envoyé spécial auprès de l’administration du président américain Donald Trump.

Âgé de 68 ans, Gabriele Caccia est l’un des membres les plus expérimentés du corps diplomatique du Vatican. Avant cette nomination, il occupait depuis 2020 la fonction d’observateur permanent du Saint-Siège auprès des Nations unies.

Le prélat avait également exercé ses fonctions aux Philippines, où il représentait le Vatican durant la période de la guerre contre la drogue menée par l’ancien président Rodrigo Duterte. Cette expérience dans un contexte politique sensible a renforcé son profil au sein de la diplomatie vaticane.

Sa nomination intervient dans un contexte de relations parfois délicates entre le Vatican et l’administration américaine. Le Saint-Siège a récemment exprimé des critiques concernant les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran, estimant que ces opérations pouvaient fragiliser le droit international.

Le pape Léon XIII, premier pontife américain de l’histoire, a également critiqué certaines politiques du président Trump, notamment en matière d’immigration. Il a qualifié cette politique d’« inhumaine », affirmant qu’elle avait semé la peur dans plusieurs villes des États-Unis.

Gabriele Caccia prendra ses fonctions à Washington dans un contexte où certains évêques américains ont intensifié leurs critiques à l’égard de l’administration Trump. Il succédera au cardinal Christophe Pierre, âgé de 80 ans, qui occupait ce poste depuis 2016 et prend désormais sa retraite.