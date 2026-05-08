Le négociateur ukrainien Rustem Umerov à Miami pour relancer des pourparlers de paix au point mort

Le principal négociateur ukrainien Rustem Umerov est arrivé à Miami pour une série de discussions avec des représentants américains, alors que les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie stagnent depuis plusieurs mois.

Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, Umerov doit notamment aborder la question d’un éventuel échange de prisonniers de guerre ainsi que les moyens de relancer les négociations de paix soutenues par les États-Unis.

Cette visite intervient dans un contexte diplomatique particulièrement délicat. Les discussions pilotées par Washington pour tenter de rapprocher Kiev et Moscou peinent à produire des avancées concrètes, tandis que les combats continuent sur plusieurs fronts en Ukraine.

Les autorités ukrainiennes espéraient initialement accueillir au printemps les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner en Ukraine. Toutefois, les responsables américains ont récemment concentré leurs efforts diplomatiques sur la guerre opposant les États-Unis et l’Iran.

La première série de réunions entre Umerov et les représentants américains doit se tenir jeudi. Kiev espère obtenir un nouvel élan diplomatique après plusieurs mois d’impasse dans les négociations liées au conflit avec la Russie.

Les échanges de prisonniers restent l’un des rares domaines où des discussions entre les parties continuent d’aboutir ponctuellement malgré l’absence de progrès significatifs sur un cessez-le-feu ou un accord politique plus large.

Cette nouvelle tentative de médiation illustre la volonté de l’Ukraine de maintenir ouverts les canaux diplomatiques avec ses alliés occidentaux, alors que la guerre entre dans une nouvelle phase d’incertitude militaire et politique.