Le géant spatial allemand OHB menace de poursuivre l’UE pour bloquer la méga-fusion des satellites européens

Le fabricant allemand de satellites OHB SE a averti qu’il pourrait engager des poursuites judiciaires si les autorités européennes de la concurrence approuvent le projet de fusion des activités satellites d’Airbus, Thales et Leonardo.

Le PDG d’OHB a déclaré jeudi que son groupe envisageait une action en justice contre une éventuelle validation de cette opération par l’Union européenne, estimant que cette alliance pourrait profondément transformer le paysage spatial européen.

Les trois grands groupes de l’aéronautique et de la défense avaient annoncé en octobre leur intention de regrouper leurs activités de fabrication de satellites dans une nouvelle société indépendante baptisée « Projet Bromo ». Selon eux, cette coentreprise permettrait à l’Europe de mieux rivaliser avec les acteurs américains et chinois du secteur spatial.

Les entreprises concernées affirment que l’industrie européenne doit se consolider pour faire face à une concurrence internationale de plus en plus agressive, dans un contexte marqué par l’essor des satellites commerciaux, des besoins militaires et des nouvelles technologies spatiales.

Mais OHB estime qu’une telle fusion risque de réduire fortement la concurrence au sein du marché européen et de fragiliser les acteurs plus modestes du secteur. Le groupe allemand craint notamment qu’un ensemble aussi puissant domine certains segments stratégiques de l’industrie spatiale.

Le projet est désormais examiné de près par les autorités européennes de la concurrence, qui devront décider si cette alliance respecte les règles du marché commun et ne menace pas l’équilibre concurrentiel en Europe.

Cette affaire illustre les tensions croissantes entre la volonté de créer de grands champions industriels européens capables de rivaliser à l’échelle mondiale et la nécessité de préserver une concurrence ouverte au sein du secteur spatial européen.